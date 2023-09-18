إقالة 6 نواب لوزير الدفاع الأوكراني

أقالت الحكومة الأوكرانية، الإثنين، 6 من نواب وزير الدفاع المعيّن هذا الشهر، رستم أوميروف، فيما أبقت على نائبه الأول فقط.

وكتب ممثل الحكومة في البرلمان، تاراس ميلنيتشوك، في حسابه على منصة تلجرام، إن نواب الوزير المقالين هم فولوديمير جافريلوف، وفيتالي دينيغا، وهانا ماليار، وروستيسلاف زاملينسكي، ودينيس شارابوف، وأندريه شيفتشينكو.

كما أقيل كونستانتين فاشينكو، أمين سر وزارة الدفاع، في حين تم الإبقاء على أولكسندر بافليوك، النائب الأول لوزير الدفاع، وفق المصدر نفسه، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ولم يذكر ممثل الحكومة أي سبب لإقالة المسئولين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استبدل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير الدفاع السابق أوليكسي ريزنيكوف بـ رستم أوميروف بسبب فضائح فساد.