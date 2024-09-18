إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم في الشرقية

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أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (موتوسيكلين) بطريق الحلمية - أبو حماد، أمام عزبة البنك بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (موتوسيكلين) بطريق الحلمية - أبو حماد، أمام عزبة البنك بمركز أبو حماد، وتم إسعاف المصابين ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.