 إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم في الشرقية - بوابة الشروق
الأربعاء 18 سبتمبر 2024 11:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 11:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 11:20 ص

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (موتوسيكلين) بطريق الحلمية - أبو حماد، أمام عزبة البنك بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (موتوسيكلين) بطريق الحلمية - أبو حماد، أمام عزبة البنك بمركز أبو حماد، وتم إسعاف المصابين ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك