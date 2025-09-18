رئيس الموساد يدعي امتلاك قدرات عملياتية «ممتازة» داخل إيران

ادعى رئيس المخابرات الإسرائيلي "الموساد" دافيد برنياع، الخميس، أن جهازه يملك قدرات عملياتية "ممتازة"، لا سيما داخل إيران وفي قلب العاصمة طهران.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن برنياع أدلى بهذه التصريحات خلال حفل توزيع "جائزة رئيس الوزراء لعمليات الموساد" لعامي 2023-2024، الذي أقيم مساء الأربعاء بحضور بنيامين نتنياهو.

وفي معرض حديثه عما سماه "الحرب ضد إيران"، قال برنياع: "في العام الماضي تحقق حدث تاريخي، ربما كان الأعظم على الإطلاق، ألا وهو عملية (الأسد الصاعد) بقيادة الجيش الإسرائيلي، وبالتعاون مع الموساد، تمكنا من توجيه ضربة قاصمة للعدو الذي كان يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل"، وفق ادعائه.

وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل حربا مفاجئة على إيران استمرت 12 يوما سمتها "الأسد الصاعد"، وتخللتها ضربات متبادلة أسفرت عن مئات القتلى والجرحى بين الجانبين، قبل أن تعلن واشنطن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 24 من الشهر ذاته، وسط ادعاءات متبادلة بتحقيق النصر.

وخلال الحرب، قالت طهران إنها استهدفت مقر الموساد ومحيطه في تل أبيب وألحقت به أضرارا "كبيرة"، وهي معلومات لم تؤكدها إسرائيل رسميا، وسط فرض رقابة مشددة على الخسائر التي لحقت بمواقعها الحساسة نتيجة الهجمات الإيرانية.

وتابع برنياع: "نفذنا سلسلة عمليات مبتكرة، واحدة تلو أخرى، ونجح الجيش الإسرائيلي، أولا وقبل كل شيء، بقدراته الهائلة، والموساد إلى جانبه، في قلب موازين الحرب (ضد إيران)"، على حد قوله.

وأضاف: "أثبتنا بالفعل أن إيران قابلة للاختراق، وأن الموساد يملك قدرات عملية ممتازة (...) داخل إيران وفي قلب طهران"، حسب ادعاء البيان.

وأردف: "سنواصل بناء وتعزيز قدراتنا في إيران، وسنفتح أعيننا داخل إيران على ما يحدث في دهاليزها، ولن نسمح للأفكار التي قد تضر بأمننا بالنمو".

وتعليقا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والأمين العام لحزب الله سابقا حسن نصر الله في بيروت العام الماضي، قال نتنياهو: "لم تكن عملية اغتيالهما بسيطة أو بديهية"، وفق بيان مكتبه.

وفي 31 يوليو 2024، اغتالت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" آنذاك إسماعيل هنية، في هجوم بالعاصمة الإيرانية طهران.

كما اغتالت إسرائيل نصر الله في 27 سبتمبر 2024 بسلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.