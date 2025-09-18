تركيا تطبق نظام تأشيرات متعددة الدخول لليبيين اعتبارا من 15 سبتمبر

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أن أنقرة بدأت بتطبيق نظام تأشيرات طويل الأمد متعدد الدخول للمواطنين الليبيين اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك خلال لقائه بوزير النقل الليبي محمد سالم الشهوبي، الخميس، في مقر وزارة التجارة التركية بالعاصمة أنقرة.

وأوضح بولاط أن الاجتماع الأول لمجموعة العمل التركية الليبية المشتركة عُقد في طرابلس في أبريل الماضي، وأن الاجتماع الثاني عُقد اليوم في أنقرة.

وأضاف أنه تم وضع خارطة طريق وتوقيع مذكرة تفاهم لعقد اجتماعات مع أصحاب العمل والمقاولين عقب الاجتماع الأول، مؤكدا عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتابع: "بلغ حجم التبادل التجاري بيننا هذا العام 3 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى، ونهدف إلى إنهاء العام بحجم تبادل تجاري لا يقل عن 4 مليارات دولار أمريكي، وفي العام المقبل، نهدف إلى تحقيق حجم تبادل تجاري يبلغ 5 مليارات دولار".

وأردف: "تُعدّ ليبيا بلداً قيّما بالنسبة لنا في قطاع المقاولات، بدأ المقاولون الأتراك العمل في ليبيا لأول مرة عام 1972، وحتى الآن أنجزوا 641 مشروعا، كما تربطنا علاقات تعاون وثيقة وتبادلات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والسياحة".

ولفت إلى وجود فرص هامة للتعاون بين البلدين في مجالات الزراعة وصيد الأسماك والتعدين والموارد المعدنية والطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وصرح بولاط أنهم اقترحوا على الجانب الليبي عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية التركية الليبية المشتركة الذي لم يُعقد منذ عام 2009، في ديسمبر من هذا العام.

من جانبه أكد وزير النقل الليبي، محمد سالم الشهوبي، أن العلاقات بين البلدين راسخة، وأن الجهود متواصلة لتطويرها.

وأشار إلى وجود 50 رحلة جوية أسبوعيًا بين تركيا وليبيا، وأنهم يعملون على إطلاق رحلات جديدة.

وأعرب الوزير الليبي عن رغبة بلاده في تطوير مشاريع النقل مع تركيا، وأكد وجود فرص جديدة للشركات التركية في ليبيا، وخاصة في قطاع النفط.

وأوضح أن الحكومة أطلقت مشاريع جديدة في إطار "عودة الحياة إلى ليبيا"، مضيفًا أن هذه المشاريع تغطي مجموعة واسعة من المجالات، من إعادة بناء الطرق إلى بناء المستشفيات، وأن بعض هذه المشاريع تنفذها شركات تركية.