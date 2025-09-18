ترامب يقر باختلافه مع ستارمر بشأن الاعتراف بفلسطين



أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، باختلافه في الرأي مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه لم يوضح كيف قد يضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب على غزة.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن الأسرى الإسرائيليين السابقين في غزة قالوا له "إنهم لم يلمسوا أي تعاطف من حماس،" وفق تعبيره.

وذكر أن الوضع في غزة من القضايا القليلة التي يختلف فيها مع ستارمر، مطالبا بإطلاق سراح المحتجزين ووقف القتال في غزة فورا، معتبرا أن 7 أكتوبر 2023 كان "أحد أسوأ الأيام وأكثرها عنفا في تاريخ العالم".

وقال ترامب: "أريد إطلاق سراح الرهائن الآن"، مدعيًا أنه سمع "حكايات رعب من بعض الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم بالفعل"، بالقول: "لقد سمعت قصصًا لم أعتقد أنها ممكنة من قبل. لم تكن هناك إنسانية، ولا أي شيء".

وخلال المؤتمر مع ستارمر، لم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول الكيفية التي يتصور بها انتهاء الحرب، ولم يشر إلى العملية الإسرائيلية الحالية في مدينة غزة.

وأشار ترامب إلى أن واشنطن تبذل جهودا كبيرة لحل النزاع في غزة وأوكرانيا، معترفا أن "إنهاء الحروب مهمة صعبة".

ووفقًا لما ذكرته شبكة سي إن إن الأمريكية، لم يقدم ترامب، الذي شعر مؤخرًا بالإحباط بشكل خاص من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب هجومه على قادة حماس في قطر، سوى الدعم لإسرائيل خلال الإجابات التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي حول الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، قال ترامب، إن واشنطن تبذل جهودا كبيرة لحل النزاع في غزة وأوكرانيا، معترفا أن "إنهاء الحروب مهمة صعبة".

وأضاف ترامب أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خذلني"؛ لأن إنهاء الصراع لا يزال بعيد المنال.