العرض المسرحي «الفندق» يناقش فكرة ماذا لو أخذ الإنسان فرصة جديدة للحياة بعد الموت؟

المخرج محمد الطايع: حرصتُ أن تكون لغة حوار العرض بالعامية المصرية ليكون أقرب للجمهور

يواصل العرض المسرحي الفندق ليالي عرضه على مسرح ملك بمنطقة رمسيس، من إنتاج مسرح الشباب برئاسة المخرج تامر كرم، التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

العرض مستوحى من قصة فندق العالمين للكاتب إيريك إيمانويل شميت، إعداد دراماتورجي فادي نشأت، وبطولة: أسماء عمرو، محمد نصر الدين، محمد هاني، شريهان قطب، منة بكر، إيمان الناقر، أحمد شرباش، آدم وهدان، ومصطفى سكر، أشعار سامح عثمان، تأليف موسيقي وألحان زياد هجرس، ديكور محمد فتحي، ملابس سماح نبيل، فيديو مابينج محمد المأموني، إضاءة وإخراج محمد الطايع.

يدور العرض في عالم افتراضي بين الحياة والموت، ويطرح العديد من الأسئلة الفلسفية حول: ماذا لو حصل الإنسان على فرصة جديدة للحياة بعد الموت؟

وعن سبب انجذابه لفكرة المسرحية ورسالتها، قال المخرج محمد الطايع: "النص يحمل فكرة فلسفية عميقة تشغل كل الناس، وهي ثنائية الموت والحياة، يطرح العرض أسئلة عدة: ماذا لو منحك الله فرصة جديدة بعد إنقاذك من الموت؟ هل ستغيّر حياتك؟ أم ستظل كما هي؟ كيف يحافظ الإنسان على أشياء كثيرة وهو ما يزال على قيد الحياة؟ وكيف يرى الحقيقة الوحيدة في حياته وهي الموت؟".

وأكد الطايع أن تعاونه مع المعالج الدراماتورجي شادي نشأت كان تحديًا للطرفين، إذ قدّم نشأت معالجة سابقة لنص فندق العالمين، لكنه نجح هذه المرة في صياغة رؤية مختلفة كليًا، تتناسب مع تصوّر المخرج. وأوضح الطايع أنه حرص على أن تكون لغة الحوار بالعامية المصرية لتكون أقرب إلى الجمهور، مع إضافة شخصيتين جديدتين للنص الأصلي.

وعن رؤيته لعناصر العرض، قال الطايع: "في مناقشاتي مع فريق العمل من ديكور وإضاءة وفيديو مابينج وملابس وموسيقى، حرصنا على إبراز تصميمات غير واقعية تتماشى مع فكرة العرض، إذ إن المكان الذي تدور فيه الأحداث غريب وغير واقعي، يقع بين الحياة والموت. من يشاهد العرض سيلاحظ سيطرة اللون الأبيض على الديكور، والتصميمات اللا واقعية، إلى جانب الموسيقى الإلكترونية التي أضفت مزيدًا من الغرابة على بعض المشاهد، جميع العناصر تضافرت لتأكيد الفكرة الأساسية: أن هذا المكان المجهول هو فضاء غير واقعي بين الحياة والموت".

واختتم الطايع معبّرًا عن سعادته بردود أفعال الجمهور والنقاد الإيجابية، قائلاً إن كثيرين تأثروا بمشاهد العرض، وبعضهم شعر بالأمل في أن الله يمنحنا كل يوم فرصة جديدة لإعادة حساباتنا مع أنفسنا.