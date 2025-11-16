المنظمات الأهلية الفلسطينية توجه نداء عاجلا لوقف الكارثة الإنسانية في غزة

أطلقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، نداءً عاجلًا للمؤسسات الأممية الحقوقية والإنسانية، من أجل التدخل العاجل لوقف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وطالبت الشبكة، في بيان يوم الأحد، بالعمل فورًا على إدخال المساعدات والسماح للشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة دون تأخير.

ودعت إلى الضغط على الاحتلال لوقف استهتاره بحياة أهالي القطاع، واستخدام ورقة المساعدات للابتزاز السياسي وتثبيت شروطه من وقف إطلاق النار الذي يقوم بخرقه أمام الجهات الضامنة يوميًا.

وأكدت ضرورة إدخال الخيم لإيواء الفئات الهشة من النساء والأطفال والشيوخ، والعائلات المشردة، بعد أن دمرت الرياح خيامها، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «صفا».

وتشير التقديرات الأولية -بحسب مصادر متخصصة- للحاجة إلى 500 ألف خيمة بشكل فوري وطارئ، والحاجة إلى عدد مماثل في أقرب وقت ممكن.

ودعت إلى العمل على إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية، حيث استندت إلى تقرير منظمة الصحة العالمية، بخصوص أن ما يزيد على 16 ألف مريض، بينهم 4 آلاف طفل بحاجة إلى الإجلاء الفوري، إذ توفي أكثر من 900 مريض، بسبب عدم تلقي العلاج الطبي اللازم، أو تأخير وصوله إليهم.

وطالبت بالضغط على الاحتلال وإجباره على السماح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» من الوصول إلى مخازنها التي تقع تحت السيطرة الاحتلالية الكاملة، لنقل الأغطية والفراش واللوازم ورفع القيود فورًا عن الوصول إليها، وتمكين العاملين في الوكالة من نقلها.

وحذرت الشبكة من خطورة الوضع الصحي الكارثي، بسبب تناول مياه الشرب الملوثة بسبب اختلاط المياه بماء البحر، والملوحة العالية في المياه المستخدمة، ما أدى إلى تفشي مرض التهاب الكبد الوبائي، والسحايا، والأمراض التنفسية، وأمراض الجهاز الهضمي والسرطان.

وناشدت التحرك الفوري، لإنقاذ حياة المرضى من الموت المحقق وتقديم العلاج لهم.

وقالت إن «المشاهد المروعة للأطفال الذين لا يقوون على الحركة، وترتجف وجوههم النحيلة، ولا يملكون غذاء أو ماء أو غطاء هي في ذات الوقت صرخة إنسانية عميقة لمدى المعاناة غير المسبوقة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، بسبب جرائم الاحتلال طوال العامين الماضيين، وخلال أكثر من 17 عامًا من الحصار المشدد».

وشددت الشبكة على أن ذلك يتطلب العمل بإرادة دولية فورية من أجل حماية الشعب الفلسطيني، والقيام بجهود حثيثة على استكمال مسار محاسبة الاحتلال على جرائمه وفرض العقوبات الدولية عليه، وهو جزء من إعادة الاعتبار لدور المؤسسة الدولية وإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم.