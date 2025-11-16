أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و158 ألفا و260 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو مليون و158 ألفا و260 فردا، من بينهم 860 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11353 دبابة، منها 3 دبابات أمس السبت، و23591 مركبة قتالية مدرعة، و34469 نظام مدفعية، و1543 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1244 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 428 طائرة حربية، و347 مروحية، و81286 طائرة مسيرة، و3940 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و67464 من المركبات وخزانات الوقود، و4000 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.