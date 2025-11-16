توقيف أب تحرش بأولاده في لبنان

أوقف مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في لبنان متحرشا بأولاده.

وقالت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، إنه "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، تم تلقي شكوى تقدّم بها أربعة أشقاء (3 إناث إحداهنّ قاصر وذكر)، تفيد بتعرّضهم للتحرّش الجنسي واللفظي وللعنف الأسري من قبل والدهم".

وأضافت أنه "بالتوسّع في التحقيق معهم، بحضور مندوبة الأحداث، من قبل مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، تبيّن أنّهم تعرّضوا لهذه الأفعال منذ مرحلة الطفولة وحتّى تاريخه".

ولفتت إلى أنه "بتاريخ الرابع من الشهر الجاري تمكّنت دورية من المكتب من إلقاء القبض على الأب، وهو لبناني من مواليد العام 1975، وأُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختصّ".

وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ "حماية أبنائنا وسلامة مجتمعنا مسئولية لا يمكن التهاون فيها، وأنّ الصمت أو السكوت أمام أيّ اعتداء يفتح المجال للمعتدي للاستمرار في أفعاله دون رادع".

ودعت جميع المواطنين إلى "الإبلاغ فورًا عن أيّ تحرّش، لوقف الجريمة عند بدايتها، وحماية أبنائنا من كلّ خطر محتمل. فالسكوت اليوم قد يكون سببًا لتعميق الجراح ولتفاقم الجريمة غدًا، والإبلاغ هو أوّل خطّ دفاع ضدّ أيّ انتهاك".