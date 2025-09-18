أعلنت شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية، أمس، وقف بث برنامج جيمي كيميل إلى أجل غير مسمى، في قرار سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الترحيب به بعدما أثار الفكاهي الشهير غضبا عارما في صفوف المحافظين بسبب اتهامه إياهم بممارسة عملية استغلال سياسي لجريمة اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك.

وقال متحدث باسم الشبكة التلفزيونية لوكالة الصحافة الفرنسية إن برنامج جيمي كيميل لايف سيتمّ إيقافه إلى أجل غير مسمى.

ويعني هذا المصطلح في القاموس التلفزيوني الأمريكي أن البرنامج سيتم استبداله أو إلغاءه من جدول العرض.

ويعتر كيميل أحد أشهر وجوه التلفزيون الأمريكي، إذ إنه بجانب برنامجه الذي يقدّم نظرة فكاهية على الأحداث الجارية خمس ليال في الأسبوع، تولى تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار أربع مرات.

وسارع ترامب إلى الترحيب بقرار "إيه بي سي"، معتبرا أن التخلص من الكوميدي الشهير الذي ينتقده بشدة "بشرى عظيمة لأمريكا".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "بشرى عظيمة لأمريكا: برنامج جيمي كيميل الذي يعاني من تراجع في نسب المشاهدة تمّ إلغاؤه".

وأضاف: "أهنّئ شبكة إيه بي سي على امتلاكها أخيرا الشجاعة للقيام بما كان ينبغي القيام به. كيميل لديه صفر موهبة، ونسب مشاهدته أسوأ حتى من كولبير، إن كان هذا الأمر ممكنا أصلا".

وكانت شبكة "سي بي إس" أبلغت ستيفن كولبير، مقدّم برنامج "ذا ليت شو"، أنها ستلغي برنامجه الشهير اعتبارا من 2026.

وكيرك الذي كان حليفا وثيقا للرئيس ترامب اغتيل برصاصة واحدة الأسبوع الماضي خلال مشاركته في فعالية جامعية في ولاية يوتا.

وقالت السلطات إن تايلر روبنسون (22 عاما) أطلق من سطح مبنى مجاور رصاصة واحدة أصابت كيرك في عنقه.

وأُلقي القبض على المشتبه به ووُجهت إليه رسميا تهمة القتل.

ومساء الإثنين، تحدّث كيميل في افتتاحية برنامجه المسائي الشهير عن عملية الاغتيال هذه.

وقال المذيع الشهير "لقد شهدنا في نهاية الأسبوع المنصرم مستويات جديدة من التدني، مع بذل زمرة ماجا (حركة لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخري التي أطلقها ترامب في ولايته الأولى) محاولات يائسة لوصف هذا الشاب الذي قتل تشارلي كيرك بأي شيء سوى بأنه واحد منهم، وبذلهم كل ما في وسعهم لتسجيل نقاط سياسية من الواقعة".

وأعلن البيت الأبيض هذا الأسبوع أنه سيلاحق في أعقاب مقتل كيرك “حركة إرهاب محلّي” يسارية مفترضة، في خطوة تثير مخاوف كثيرين من أن تستخدم مثل هكذا حملة لإسكات المعارضة السياسية.

وأعلن ترامب تصنيف حركة "أنتيفا" (مصطلح عام يُطلق على جماعات يسارية متطرفة ترفع لواء مناهضة الفاشية) “منظمة إرهابية كبرى”.

وتشهد الولايات المتحدة انقساما حادا حول هوية مطلق النار على كيرك ودوافعه، إذ أن روبنسون الذي نشأ في كنف والدين جمهوريين يعتبره قسم كبير من اليمين مناصرا "لليسار المتطرف" لأنه ندد أمام مقربين منه بـ"الكراهية" التي كان ينشرها كيرك.

واستخدم الشاب في اغتيال كيرك رصاصات نُقشت عليها عبارات مناهضة للفاشية.

وفي منشوره أمس، طالب ترامب شبكة "إن بي سي" بمنع اثنين من الكوميديين المشهورين الآخرين، هما جيمي فالون وسيث مايرز، من الظهور على شاشتها.

وجاء قرار إيقاف برنامج كيميل بعد أن ندد برندان كار، رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، بـ"السلوك المشين" للمذيع التهكمي.

وكار الذي يعتبر حليفا مقربا من ترامب هدد في منشور على إكس بسحب تراخيص القنوات التي تبث برنامج كيميل.

وما هي إلا ساعات على هذا التهديد حتى سارعت مجموعة "نكستار" التي تمتلك العديد من القنوات التابعة لشبكة "إيه بي سي" في الولايات المتحدة إلى القول إنّ محطاتها ستوقف بث برنامج "جيمي كيميل لايف".

وتعليقا على القرار، شكر كار علانية مجموعة “نكستار” على موقفها.

وقال كار في مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" إنه "إذا حصلتم على ترخيص من هيئة الاتصالات الفدرالية، فإننا نتوقع منكم أن تخدموا المصلحة العامة على نطاق واسع".

بالمقابل، لم يصدر أي رد فعل من كيميل.

لكن اليسار الأمريكي أعرب عن غضبه، حيث انتقد حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، قرار إلغاء برنامج كيميل.

وقال نيوسوم إن "شراء منصات إعلامية والسيطرة عليها، وطرد معلقين، وإلغاء برامج… كل هذا منسّق وخطير"، معتبرا أن الحزب الجمهوري "لا يؤمن بحرية التعبير".