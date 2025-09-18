استشهاد 99 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة

نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينة (وفا) عن مصادر طبية أن 99 فلسطينيا استشهدوا في غارات شنّتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينهم 77 في شمال القطاع.

وأوضحت أن عدد القتلى الذين وصلوا إلى المستشفيات على النحو التالي: 48 إلى مستشفى الشفاء، و20 إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و6 إلى مستشفى القدس، و3 إلى مستشفى السرايا، و3 إلى مستشفى العودة، وقتيل إلى مستشفى شهداء الأقصى، و18 إلى مستشفى ناصر.

وأفادت المصادر بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في القطاع، شملت خيام نازحين ومنازل وأبراجا سكنية، بالإضافة إلى تجمعات مدنيين ومنتظرين للمساعدات.