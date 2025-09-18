مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق جورين–الروبيات بالفيوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» وتوك توك على طريق جورين–الروبيات الزراعي بدائرة مركز طامية في محافظة الفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بوقوع حادث مروري ووجود جثة ومصاب.

انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن التصادم أسفر عن وفاة قائد الدراجة النارية أحمد. ش. ع. ع (38 عامًا)، مقيم بقرية الروضة، وإصابة شعبان. س (50 عامًا).

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصاب إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.