إيقاف مراسلة في راديو كندا بسبب تقرير حول النفوذ الإسرائيلي في الولايات المتحدة

أثار تصريح أطلقته مراسلة "راديو كندا" إليزا سوريه جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، انتهى بإيقافها مؤقتا عن العمل فيما قدم مشغلها اعتذارا للمستمعين والمشاهدين.



وفي التفاصيل، أثارت إليزا سوريه مراسلة القسم الفرنسي في "راديو كندا" بالولايات المتحدة، جدلا واسعا بتصريحاتها خلال فقرة بثت يوم الاثنين الماضي، سطلت الضوء على النفوذ الإسرائيلي في أمريكا.

وخلال قيامها بتغطية تلفزيونية من واشنطن حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل وهي زيارة جاءت بعد نحو أسبوع من توجيه سلاح الجو الإسرائيلي ضربات لأهداف لحركة حماس الفلسطينية في قطر، قالت سوريه ردا على سؤال الصحفي كريستيان لاتريل (مقدم برنامج إخباري من مبنى "راديو كندا" في مونتريال) لماذا لم تبتعد الولايات المتحدة عن إسرائيل في أعقاب تلك العملية العسكرية، "حسب فهمي وما استنتجته من خلال العديد من المحللين.. الإسرائيليون في الواقع اليهود، يمولون كثيرا السياسة الأمريكية ويسيطرون على آلة كبيرة فيصبح من الصعب جدا على الأمريكيين الابتعاد عن مواقف إسرائيل".

وأضافت سوريه أن المدن الكبرى في الولايات المتحدة يديرها يهود وأن "هوليوود" يديرها اليهود، في إشارة إلى صناعة السينما العالمية ومركزها حي هوليوود في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وذكرت مراسلة "راديو كندا" أن النفوذ الإسرائيلي أو ما اعتبرته النفوذ اليهودي، واسع النطاق في الولايات المتحدة وأن هذا النفوذ يحدد مواقف واشنطن تجاه إسرائيل.

واعتبر الكثيرون هذه التصريحات معادية للسامية.





ودفعت تصريحات سوريه "راديو كندا" (القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكندية) للاعتذار، مشيرا إلى أن المراسلة استخدمت لغة معادية للسامية خلال بث تلفزيوني مساء يوم الاثنين.

وقالت إدارة الأخبار بـ"راديو كندا" في بيان، إنها أوقفت مراسلتها عن العمل حتى إشعار آخر بسبب إدلائها بـ"تعليقات غير مقبولة تتعارض مع المعايير والممارسات الصحفية للإذاعة العامة".

وأشارت إدارة الأخبار إلى أن تحليل مراسلتها أدى إلى ادعاءات نمطية ومعادية للسامية وخاطئة ومضرة بالمجتمعات المحلية اليهودية.

من جهته، قال اليوم ستيفن غيلبو وزير الهوية والثقافة الكنديتين والمسؤول عن هيئة الإذاعة الكندية (CBC/Radio-Canada)، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إنه "لا مكان لمعاداة السامية في كندا".

كما أثارت تعليقات سوريه إدانة من فرع كيبيك في "مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية" (CIJA)، وهو منظمة كندية غير حكومية تدافع عن حقوق اليهود.