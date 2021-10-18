سميح ساويرس يرفض حديث عمرو أديب عن تعمد عدم تقديم محمد رمضان بمهرجان الجونة: كلام فارغ

استمع المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، إلى مقطع فيديو تحدث فيه الإعلامي عمرو أديب عن تعمد «ساويرس» والفنانة يسرا عدم تقديم محمد رمضان في مهرجان الجونة، قائلًا: «مش كفاية كده، هقعد أسمع الكلام الفارغ ده 5 دقائق.. مينفعش».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الأحد: «لو مش عاوزينه مكناش جبناه نحن لا يفرض علينا مغني أو ممثل»، مؤكدًا أن هناك فريقًا كاملًا يحدد الحضور ومقدمي الندوة.

وأشار إلى أن المهرجان عُرضت عليه أكثر من أغنية ووجدوا بأن أغنية «جو البنات» لمحمد رمضان بمشاركة ريد وان ونعمان بلعياشي الأفضل، موضحًا أنها هدية من فرع «يونيفرسال أستوديوز» القائم في الوطن العربي.

وتابع: «لو هنجيب محمد رمضان كنا هندفع فلوس كتير جدًا، لكن عندما تعرض علينا أكبر شركة في العالم خدماتها لنا فالأمر في حد ذاته نجاح»، مضيفًا: «الأغنية حلوة جدًا ورمضان بيغني كويس جدًا، هو عليه كلام كتير وأنا مكنتش واخد بالي إن عليه كلام كتير وإحنا بننقي الأغنية، لكن إدينا كلمة ومكنش ممكن نرجع فيها عشان عنده شوية مشاكل ما لم أفهمها».

وأوضح أن قطع الكهرباء عن الفنان محمد رمضان أمر غير صحيح، مرجعًا سبب قطع الإرسال إلى تأخر القناة الناقلة للحدث، والتزامهم بفقرات إعلانية للاستفادة ماديًا وخاصة أنهم تحملوا كل مصروفات التغطية الإعلامية.

وروى الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل عن مشاركة الفنان محمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، متحدثًا عن فصل الميكرفون عنه بينما كان يهم بالحديث.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "MBC مصر"، مساء الجمعة: "بدون سبب واضح، قرروا يخلوا أغنية حفلة المهرجان لمحمد رمضان.. في أول الحفلة طلبوا من يسرا وسميح يطلعوا يتكلموا وطلعوا فعلا.. في آخر الحفلة المذيعة قالت آخر حاجة عندنا الفنان محمد رمضان، ومشيت رغم إن اللي معاه أقوى منه 100 مرة .. المذيعة قالت اسمه وجريت".

وأضاف: "يسرا وسميح طلعوا تاني على المسرح، علمت إنهم طلعوا يقدموا محمد رمضان لكنهم لم يقدموه.. دخل رمضان وغنى أغنية جو البنات، ملهاش أي دعوة بالمهرجان.. استعراض اتعمل بسرعة ومكنش شكله حلو".

وتابع: "الأغنية فضلت 3 دقائق وخلصتن ومحمد رمضان وقف على المسرح وأول ما جه يتكلم الميكرفون اتقفل والنور انقطع.. شيء غريب".