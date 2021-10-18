الاحتلال الإسرائيلي يعتقل امرأة بالقدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

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أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على امرأة بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة في شمال غرب القدس.
وقال شهود عيان إن السيدة - التي لم تعرف هويتها - جرى اعتقالها بعد إطلاق النار في اتجاهها دون إصابتها بالقرب من مستوطنة "هار أدار".