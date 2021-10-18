 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل امرأة بالقدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل امرأة بالقدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

أ ش أ
نشر في: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 1:46 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 1:46 م

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على امرأة بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة في شمال غرب القدس.

وقال شهود عيان إن السيدة - التي لم تعرف هويتها - جرى اعتقالها بعد إطلاق النار في اتجاهها دون إصابتها بالقرب من مستوطنة "هار أدار".


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