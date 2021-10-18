الاحتلال الإسرائيلي يعتقل امرأة بالقدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على امرأة بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة في شمال غرب القدس.

وقال شهود عيان إن السيدة - التي لم تعرف هويتها - جرى اعتقالها بعد إطلاق النار في اتجاهها دون إصابتها بالقرب من مستوطنة "هار أدار".