رئيس شركة المياه بأسيوط يشدد على إنهاء المشروعات القائمة في المواعيد المحددة

عقد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي ومجريات الأحداث بمشروعات مبادرة حياة كريمة الرئاسية، والتي تستهدف جودة الحياة بقرى أسيوط والوادي الجديد.

وشدد درة، على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لنهو الأعمال القائمة بالمشروعات الهادفة لتطوير قرى الريف المصري والموجهة لعمل توسعات، وإنشاء بـ 6 محطات مرشحة، وإنشاء مرشحة جديدة بما يضمن إضافة 178 ألف م3/يوم من كمية المياه، والعمل على إعادة تأهيل لعد7) محطات قائمة بإجمالي تحسين طاقات 280.6 ألف م3/يوم من كمية المياه، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة وتنفيذ غرف محابس ووصلات منزلية، وإحلال وتجديد خطوط الاسبستوس بطول 245.5كم ، وتنفيذ 24 ألف وصلة منزلية، وشراء 245 جهاز قياس، ومد وتدعيم 90 كم شبكات صرف صحي لخدمة 52 ألف نسمة بعدد 18 منطقة تجمع تابعة للقري، وإنشاء 2 وحدة معالجة أملاح الحديد والمنجنيز بما يضمن إضافة 16ألف م3/يوم من كمية المياه، وإحلال وتجديد عدد 30 بئر ارتوازي لتضيف 39 ألف م3/يوم من كمية المياه.

وقال رئيس مجلس الإدارة، إن أهم ما يميز العمل هو استقطاب أفكار جديدة متطورة تخدم الصالح العام، وتمكن القائمين من إيجاد حلول بديلة بصورة مبتكرة للتغلب علي العقبات أو أي صعوبه تحول دون تحقيق الاهداف المنشودة من المبادرة الرئاسية بمختلف المجالات إلى أن تؤدي ثمارها المرجوة لتنمية القرية المصرية بخدمات صحية وتنموية تغير وجه الحياة بالريف المصري، مما يخفف من الأعباء الملقاة على كاهل المصري البسيط ليعيش بحياة كريمة تتوافق مع تحديات واهداف القرن الحادي والعشرين.