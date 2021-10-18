جاري نيفيل: الدوري الإنجليزي سيكون أضعف إذا غادر صلاح

يتمسك جاري نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد السابق، برأيه بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، مشددًا على ضرورة خوض صلاح لتجربة اللعب في ريال مدريد قبل إنهاء مسيرته.

وقال نيفيل في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «لا أعتقد أن صلاح سينهي مسيرته في ليفربول، دائما ما كان لدي ذلك الرأي وقد أكون على خطأ».

وأضاف: «الدوري الإنجليزي سيكون أضعف إذا غادر صلاح، أعتقد أنك تنظر لأشخاص مثل كريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام، وكيليان مبابي، الأمر لا يتعلق بالمال فقط، هناك مشروع وهم يتطلعون إليه ويحاولون تحقيق أهداف حياتهم باللعب في أندية معينة».

وتابع: «أعتقد أن صلاح يجب عليه أن يجرب اللعب في صفوف ريال مدريد وعلى ملعب سانتياجو برنابيو، لأن ريال مدريد سيعود».

وأوضح: «أعلم أن برشلونة وريال مدريد ليسا في أفضل حالاتهم ولكنهم كذلك في مناهجهم، لقد قام صلاح بعمل رائع في ليفربول وشعرت دائما بأنه يريد باريس سان جيرمان، أو برشلونة، أو ريال مدريد وأعتقد بأنه سيبحث عن ذلك».