طالبة بالوادي الجديد تحصد المركز الرابع في مسابقة المبتكر الصغير

أعلن الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، فوز الطالبة ندى عز الدين محمد صالح من مدرسة أسمنت الإعدادية بإدارة الداخلة التعليمية بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية بمسابقة المبتكر الصغير التي يتم تنفيذها بالتعاون مع أسرة التربية الاجتماعية.

وقال حسن إن الطالبة نجحت في تنفيذ جهاز معقم دون استخدام الأيدي وجرى تقييم الابتكار عبر شبكة الفيديو كونفرانس، نظرًا للظروف الاستثنائية جراء فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع الأنشطة والتىيبدورها تعمل على صقل وتنمية مهارات الطلاب لتأهيل أجيال مستقبلية، مشيرًا إلى جهود توجيه التربية الاجتماعية ومسئولي الاتحادات للجهد التي انعكس أثرها الإيجابي المتميز بالمسابقة.

وفي سياق متصل، شهد وكيل تعليم الوادي الجديد، الحفل الختامي لإعلان الفائزين بمسابقة المشروع الوطني للقراءة الموسم الأول، والذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع إحدى المؤسسات الإماراتية، في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ لتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصري لتصبح ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين، حيث جرى إعلان فوز الطالب نور أحمد عبد الجيد من مدرسة ٦ أكتوبر الابتدائية بإدارة الخارجة التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، وتكريمه من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.