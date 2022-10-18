مسئول سوداني: لدينا القدرة على معالجة أزمة الغذاء في العالم

قال اللواء الفاتح عوض عبد الله مدير عام الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، إن مشاركة السودان في قمة الغذاء التي تنظمها جامعة الدول العربية في أول نوفمبر القادم تأتي من منطلق أن السودان لديها قدرة هائلة لمعالجة أزمة الغذاء في العالم نظرا لخصوبة التربة وتنوع المناخ.

وأشار الفاتح، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إلى أن مشاركة السودان في قمة الغذاء بالجزائر سيتيح لها العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى في المجال الزراعي والصناعي باعتبارها دولة زراعية لديها القدرة على إمداد العالم بما يجتاحه من غذاء حال حسن استغلال تلك الإمكانيات الكبيرة، كما يتيح الفرصة للترويج لمزايا قانون المناطق الحرة وتسهيل الإجراءات في النافذة الواحدة وعمل وحدات إنتاجية ذات تقنية حديثة لتعظيم الصادرات وإحلال الواردات.

وفي سياق متصل ، أكد الفاتح أن دولة الجزائر أعلنت عن مشاركتها في معرض الخرطوم الدولي في دورته الخمسين التي ستقام في شهر يناير القادم 2023 وفقا لانفتاحها على الدول وبصفة خاصة السودان.