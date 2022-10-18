خبيرة بالشؤون الملكية: الأمير هاري أحب مسلسل «ذا كراون» ولكن يشعر بالقلق منه

مع اقتراب عرض الجزء الخامس من مسلسل The Crown (التاج) على منصة نتفليكس، المقرر في شهر نوفمبر المقبل، كشفت خبيرة مختصة في الشؤون الملكية، عن موقف الأمير هاري من المسلسل الشهير.



أوضحت الكاتبة أنجيلا لفين، لموقع صحيفة "ذا صن"، أنها تحدثت مع الأمير هاري بشأن مسلسل "ذا كراون" في بداية عرضه، قائلة: "كنت أستعد لإجراء مقابلة مع الأمير هاري، ثم فاجئني بسؤالي: هل تشاهدين مسلسل ذا كراون؟، لأن العائلة المالكة لطالما نفت مشاهدتها للمسلسل".



كشف هاري، خلال لقائها معه، عن إعجابه بأول موسمين من مسلسل "ذا كراون"، إلا أنه أشار إلى شعوره بالقلق والتوتر مع بدء عرض الموسم الثالث، لأنه لم يرد أن يرى حياة والدته وحياته الشخصية هو وشقيقه ويليام تُعرض على الشاشة.



وأكدت أنجيلا أن رغبة هاري في عدم الظهور في مسلسل "ذا كراون" لم يتم احترامها من منصة نتفليكس، مشيرة إلى أنه لم يكن له يد أبدًا في رواية قصته داخل أحداث المسلسل، أو في التدخل لتغيير أي شيء، هذا بالرغم من توقيعه لعقد بملايين الجنيهات الإسترلينية لصالح المنصة الشهيرة عام 2020.



وأضافت: "من أجل حفظ ماء الوجه، على هاري قطع كل صلاته بـ(نتفليكس) وفسخ عقده معها، فهي نفس المنصة التي ستعرض حادثة وفاة والدته الشهيرة دون أي مراعاة لمشاعره ومشاعر عائلته أمام العالم، ليستفيد المسلسل من حادث وفاتها المفجعة، وهذا شيئا يتخطى كل الحدود".



وأشارت إلى أن عرض الفيلم الوثائقي الذي يروي تفاصيل أول عام من زواج هاري وميجان ماركل على منصة نتفليكس، سيضعف من موقف هاري أمام العائلة المالكة، بعدما اتحدوا سويًا في وداع الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت عن عالمنا الشهر الماضي.



ومن ناحية أخرى، أوضحت الخبيرة الملكية أن عرض حادث وفاة الأميرة ديانا المفجع خلال حلقات مسلسل "ذا كراون" بالتزامن مع تولي الملك تشارلز الثالث حكم بريطانيا، سيحدث مشكلات كبيرة للمؤسسة الملكية، مضيفة أن هذه المشاهد ستعيد للأذهان الاتهامات التي واجهها تشارلز وزوجته كاميلا بالتورط في حادث وفاة ديانا.



وأكدت أن هذا هو الوقت الذي لابد أن يظهر فيه هاري التضامن مع عائلته ضد منصة نتفليكس ومسلسل "ذا كراون"، وإلا سيفقد الصلة معهم إلى الأبد.