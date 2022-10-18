مصرع سيدة وابنتها وإصابة زوجها في سقوط سيارة بنهر النيل من أعلى كوبري بمطاي

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما غرقا، وأصيب زوجها؛ إثر سقوط سيارة ملاكي من أعلى سطح معدية في نهر النيل أمام قرية الشيخ حسن بمركز مطاي بالمنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، تتضمن سقوط سيارة ملاكي من أعلى سطح معدية في نهر النيل أمام قرية الشيخ حسن، ونتج عن ذلك مصرع سيدة وابنتها وإصابة الزوج.

وبالانتقال والفحص تبين سقوط السيارة رقم (8941 ن ك ر ملاكي)، وكانت تعبر نهر النيل قادمة من البر الغربي ومتجهة إلى البر الشرقي في اتجاه قرية الشيخ حسن.

أسفر الحادث عن مصرع ، ولاء علي غانم، 45 عاما، ربة منزل، وابنتها ، نورهان عبد الحميد ، 12 عاما، طالبة، ويقيمان بقرية أبوعزيز التابعة لمركز مطاي.

فيما أصيب عبد الحميد محمود، 51 عاما، قائد السيارة الملاكي، زوج الأولى ووالد الثانية، وتم نقله إلى مستشفى مطاي العام لتلقي العلاج.

وتبحث قوات الإنقاذ النهري عن جثتي الضحيتين في المجرى المائي لنهر النيل، وتم انتشال السيارة الغارقة، فيما تتابع جهات البحث الجنائي ظروف وملابسات الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



