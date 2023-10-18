مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع في غزة خارج عن السيطرة ولابد من دخول المساعدات على الفور

قال الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، "لقد بات الوضع في غزة خارجا عن السيطرة"، فكل ثانية ننتظر فيها إدخال المساعدات الطبية نفقد أرواحا.

وأكد أدهانوم أن إمدادات منظمة الصحة العالمية عالقة على الحدود لمدة 4 أيام، ونحن بحاجة إلى الدخول على الفور لبدء تسليم الإمدادات المنقذة للحياة، ونحتاج إلى وقف العنف من جميع الأطراف.

وأدانت منظمة الصحة العالمية، بشدة الهجوم على مستشفى الأهلي المعمداني في شمال قطاع غزة، فالمستشفى كان يعمل، وبه مرضى ومقدمو رعاية صحية والمسؤولون عن رعاية المرضى، ونازحون داخليا يحتمون به. وتشير التقارير الأولية إلى وقوع مئات القتلى والمصابين.

وكان المستشفى واحدا من 20 مستشفى في شمال قطاع غزة أصدر لهم الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء، ولكن كان من المستحيل تنفيذ أمر الإخلاء نظرا لحالة انعدام الأمن السائدة، والحالة الحرجة للعديد من المرضى، وافتقار النظام الصحي لما يلزم من سيارات إسعاف وموظفين وأسرّة في المستشفيات، وعدم وجود مأوى بديل للنازحين الذين يحتمون به.

وتدعو المنظمة إلى توفير حماية فعالة للمدنيين والرعاية الصحية فورا، فأوامر الإخلاء يجب إلغاؤها، ويجب التقيد بالقانون الإنساني الدولي الذي يوجب توفير حماية فاعلة للرعاية الصحية وعدم استهدافها مطلقا.