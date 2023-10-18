وقفة بمدينة دمنهور للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة

نظم المئات من الأهالى وطلاب المدارس، وقفة حاشدة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، لمناصرة أهالي غزة وللتنديد بالقصف الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، بميدان جلال قريطم أمام استاد دمنهور الرياضي.

ورددوا هتافات "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، غزة غزة أرض حرة"، كما حملوا لافتات "علموا أولادكم أن القدس عربية وأن الكيان الصهيوني محتل، مصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد غزة الصمود".

يشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.