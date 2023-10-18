 ميقاتي: المجتمع الدولي ينظر إلى ما يحصل في غزة دون ردة فعل ويقف مع الجلاد - بوابة الشروق
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ميقاتي: المجتمع الدولي ينظر إلى ما يحصل في غزة دون ردة فعل ويقف مع الجلاد

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 3:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 3:22 م

أكد رئيس الحكومة  اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أن "المجتمع الدولي ينظر إلى ما يحصل  في غزة من دون ردة فعل، لا بل أكثر من ذلك فهو يقف مع الجلاّد".

وقال ميقاتي، خلال مشاركته، اليوم، في وقفة تضامنية أمام وزارة الصحة استنكارا وادانة للمجزرة الإسرائيلية في مستشفى المعمداني في غزة ليل أمس، إن "الوقفة اليوم لها معنيان، الأول هو التضامن مع أهل غزة، والثاني أن القيم الإنسانية تنتهك في غزة،  نقف جميعا مع هذا الجسم الطبي، مؤكدين أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر".

وأضاف: "منذ 75 عاما ولبنان يحمل في قلبه قضية فلسطين، واليوم لدينا قضية فلسطين وضرورة العمل ليرى المجتمع الدولي بالتوازي ما يحصل من ضرب لكل القيم الإنسانية".

وتابع: "نحن نتساءل أين هي الأمم المتحدة ومجلس الأمن مما يجري، ما يحصل هو سيطرة لشريعة الغاب والقوي يقتل الضعيف من دون خوف"، مشيرا إلى أن "هذه هي رسالتنا للعالم من باب التمسك بالقيم الإنسانية والحفاظ على النظام العالمي الذي تعلمنا أن أساسه العدالة، ولسوء الحظ فهذه العدالة تضرب اليوم في الصميم".


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