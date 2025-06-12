مصر تُبرم صفقات إمداد بالغاز الطبيعي المسال مع أرامكو وترافيجورا وشل

أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مجموعة من الاتفاقيات مع شركات عالمية من بينها أرامكو السعودية، وترافيجورا، وفيتول، وشل، وهارتري بارتنرز إل بي، وبي جي إن، وذلك لتوريد شحنات من الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تعكس تحوّل مصر إلى مستورد طويل الأجل للغاز وسط تباطؤ الإنتاج المحلي.

وتهدف هذه التحركات إلى تقليل الاعتماد على أسواق الغاز الفورية التي تتسم بالتقلب، حيث من المتوقع أن ترتفع فاتورة الطاقة في مصر إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا خلال فصل الصيف بدءًا من يوليو، مقارنة بـ2 مليار دولار في العام الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة.

وتشير التقديرات إلى أن مصر قد تشتري أكثر من 160 شحنة غاز طبيعي مسال حتى يونيو 2026، في ظل خطة حكومية لتأمين إمدادات الكهرباء خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت في مايو الماضي عن وصول سفينة التغويز "Energos Power" إلى ميناء الإسكندرية لتحويل الغاز المستورد إلى حالته الغازية وضخه في الشبكة القومية. كما تم التعاقد على استئجار سفينتين إضافيتين، ليرتفع إجمالي سفن التغويز إلى أربع، ما يعزز من كفاءة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي.

وفي ديسمبر الماضي، وقّعت "إيجاس" اتفاقية مع شركة "نيوفورترس" الأمريكية لاستئجار وحدة تغييز عائمة، تُعد الثانية من نوعها في السوق المحلي، ضمن خطة شاملة لرفع مرونة الشبكة وتلبية الطلب المتزايد في قطاع الكهرباء.



