الإضراب الشامل يعمّ الضفة الغربية تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني

عمّ الإضراب الشامل كل أنحاء الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، رفضا للمجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وآخرها قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) الذي أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 800 فلسطيني ومئات الجرحى.

كانت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين قد دعت إلى إضراب شامل والخروج الى مناطق التماس والحواجز العسكرية؛ رفضا للمجازر وعدم توفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين والدعم الأمريكي والأوروبي للاحتلال، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع الشهداء الفلسطينيين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بسقوط أكثر من 3200 شهيد و11000 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وخرجت مسيرات الليلة في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة وبعض الدول في الخارج تنديداً بمجزرة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.