أعربت كوريا الجنوبية عن «خيبة أملها العميقة» و«أسفها» بعد أن أرسل رئيس الوزراء الياباني "شيجيرو إيشيبا" قربانا إلى مزار حربي يرمز إلى ماضي طوكيو العسكري.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا بعد أن أرسل "إيشيبا" قربانا إلى ضريح "ياسوكوني" الذي يكرم قتلى الحرب اليابانيين؛ كما دفعت "ساناي تاكايشي"، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، تكاليف قربان أخرى من مالها الخاص، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم السبت.

وقالت الوزارة في تعليق أصدره المتحدث الرسمي باسمها: «تعرب الحكومة عن خيبة أملها وأسفها العميقين لأن قادة مسئولين في اليابان قدموا مرة أخرى قرابين إلى ضريح "ياسوكوني" أو زاروه».

وأضافت: «تحث حكومتنا القادة اليابانيين على مواجهة التاريخ بصراحة وإظهار الندم الصادق والتوبة الحقيقية عن القضايا التاريخية من خلال أفعالهم».

وقالت الوزارة: «نؤكد مرة أخرى أن هذا سيكون الأساس لبناء علاقة ثنائية مستقبلية بين البلدين، قائمة على الثقة بين البلدين والشعبين».

وتعتبر الصين وكوريا الجنوبية الضريح رمزاً للعدوان العسكري الياباني السابق لأنه يكرم 14 من قادة الحرب اليابانيين، أدانتهم محاكمة دولية كمجرمي حرب، من بين 5ر2 مليون قتيل خلال الحرب العالمية الثانية.