مسئول تركي: التعاون مع ليبيا يفتح فرصا أمام إفريقيا

** رئيس مجلس الأعمال التركي ـ الليبي مرتضى قرنفيل:

- ليبيا بمثابة بوابة لتركيا إلى القارة الإفريقية

- ليبيا مركز جذب استراتيجي في النظام العالمي

قال رئيس مجلس الأعمال التركي ـ الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "دييك" مرتضى قرنفيل، إن التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يفتح آفاقًا جديدة لاقتصادهما فحسب، بل يوفر أيضًا فرصًا جديدة للقارة الإفريقية بأسرها.

جاء ذلك في بيان لشركة قرنفيل القابضة التي يديرها مرتضى، السبت، عقب منتدى الأعمال والاقتصاد التركي الإفريقي "TABEF" في إسطنبول تحت شعار "تعزيز العلاقات التركية الإفريقية لمشاركة المكاسب المشتركة".

وأشار بيان الشركة إلى أن اليوم الأول من المنتدى، شهد توقيع مذكرات تفاهم مهمة في جلسة مخصصة بين تركيا وليبيا.

واللقاءات التي أجراها ممثلو اتحاد المقاولين الأتراك مع الجانب الليبي، بحسب البيان، حددت رؤية مشتركة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل بين البلدين.

وفي البيان قال قرنفيل، إن "الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وليبيا لا تخدم اقتصادي البلدين فحسب، بل تمهد الطريق أمام فرص جديدة في عموم إفريقيا".

وأضاف أن "موقع ليبيا الجغرافي الذي يقدّم أقصر طريق بحري إلى تركيا وأوروبا يجعلها ذات أهمية كبيرة لتركيا".

وتابع أن "النقل البحري عبر الموانئ الليبية، عندما يُدمج مع شبكات الطرق والمواصلات الجوية الممتدة إلى داخل إفريقيا، يتيح الوصول إلى 53 دولة إفريقية وأكثر من مليار نسمة".

وأضاف قرنفيل: "هذه الخصائص تجعل ليبيا مركز جذب استراتيجيا في النظام العالمي".

وشدد على أن نهج تركيا تجاه إفريقيا قائم على مبدأ الشراكة المتساوية والربح المتبادل.

وأكد أن مذكرات التفاهم الموقعة مع ليبيا لن تعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية فحسب، بل ستسهم أيضًا في ازدهار المنطقة كلها.