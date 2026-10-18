محافظ بني سويف في مؤتمر المشروعات الخضراء: التكامل والابتكار أساس التنمية المستدامة

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، فعاليات المؤتمر الإقليمي لمحافظات شمال الصعيد، الذي خُصص للإعلان عن المشروعات الفائزة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، واستضافه فندق «هلنان أوبـرج الفيوم».

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، وبلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا، إلى جانب ممثلي وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات والبيئة.

- رؤية استراتيجية: التكنولوجيا والابتكار في خدمة الاستدامة

وأكد محافظ بني سويف، في كلمته خلال المؤتمر، أن المشروعات الخضراء الذكية لا تقف عند حدود الحفاظ على البيئة فحسب، بل تمتد أبعادها لتدعم الاقتصاد الوطني والعملية الإنتاجية، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة. وأوضح أن توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار يمثل الركيزة الأساسية لحسن استغلال الموارد وتقليل الهدر، بما يحول المشكلات البيئية إلى فرص ومشروعات ذات عائد اقتصادي مستدام.

وأعرب المحافظ عن تقديره لمحافظ الفيوم على حسن الاستضافة، مشيدا بجهود القائمين على تنظيم المؤتمر. وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين محافظات إقليم شمال الصعيد؛ نظرا لما تجمعها من مقومات مشتركة وتجارب متنوعة تفتح آفاقا واسعة لتبادل الخبرات، مؤكدا ضرورة تحويل المبادرة إلى نقطة انطلاق لخطوات عملية تتجاوز مجرد التكريم والإعلان عن المشروعات.

ولفت اللواء عبد الله عبد العزيز إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أُطلقت في أغسطس 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع تحضيرات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27، تجسد اهتمام الدولة بالعدالة البيئية والتغيرات المناخية، وتعمل على ربط الجهود المحلية بالمعايير الدولية للتنمية المستدامة.

واستعرض المحافظ نماذج من المشروعات التي قدمتها بني سويف وتأهلت في هذه الدورة، مشيرا إلى تنوعها وارتباطها الوثيق باحتياجات البيئة المحلية، ومن أبرزها:

- سلاسل القيمة والزراعة: مشروعات تطوير إنتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية لتعظيم الاستفادة من الحاصلات الزراعية.

- مبادرة «حياة كريمة»: مشروعات بقرى المبادرة تشمل تدوير المخلفات، وإعادة تصنيع زيت الطعام المستعمل لتحويله إلى وقود حيوي، واستغلال متبقيات الخضراوات والفاكهة.

- الشركات الناشئة وحلول الابتكار: تحويل «ورد النيل» إلى منتجات يدوية ذات قيمة، وتطوير أنظمة المعالجة والترشيح البيئي، بالإضافة إلى تطبيقات الصحة الرقمية.

- التحول الرقمي والاقتصاد الدائري: مبادرات مجتمعية للزراعة الذكية، وتطوير منظومة الجمع السكني والفرز من المصدر باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام كلمته، وجه محافظ بني سويف الشكر لأعضاء اللجان التنفيذية والتقييمية وكافة الجهات المشاركة، مؤكدا أن النهوض بالمشروعات الخضراء يتطلب تكاملا وثيقا بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المشروعات، لضمان تحويل الأفكار الواعدة إلى واقع ملموس يحقق أثرا بيئيا واقتصاديا مستداما.