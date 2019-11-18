استطلاع: تقدم حزب المحافظين البريطاني الحاكم 14 نقطة على حزب العمال المعارض

أظهر استطلاع نشره يوم الاثنين برنامج ”صباح الخير بريطانيا“ (جود مورننج بريتين) التلفزيوني تقدم حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون 14 نقطة على حزب العمال المعارض قبل الانتخابات التي تشهدها البلاد في 12 ديسمبر كانون الأول.

وأشار الاستطلاع إلى حصول المحافظين على 42 في المئة من الأصوات مقابل 28 في المئة لحزب العمال. وحصل حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي على 13 في المئة في حين حصل حزب بريكست على خمسة في المئة.

وشمل الاستطلاع 1010 راشدين من خلال التليفون فيما بين يومي 14 و16 نوفمبر تشرين الثاني.