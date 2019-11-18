«فورد ضد فيراري» يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

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تصدر فيلم الحركة والإثارة "فورد ضد فيراري" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته مات ديمون وكريستيان بيل وجون بيرنثال، إيرادات بلغت 31 مليون دولار.

وتراجع للمركز الثاني فيلم الحركة والدراما "ميدواي"، والذي يشارك في بطولته إد سكراين وباتريك ويلسون ووودي هارلسون، محققا إيرادات بلغت 8ر8 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم الحركة والمغامرات "تشارلي أنجيلز"، والذي يشارك في بطولته كاثريت ستيوارت وناعومي سكوت وإيلا بالينسكا، محققا إيرادات بلغت 6ر8 مليون دولار.

واحتل المركز الرابع الفيلم الكوميدي "بلاينج ويذ فاير"،والذي يشارك في بطولته جون سينا وكيجان-مايكل كي وجون ليجويزامو، محققا إيرادات بلغت 55ر8 مليون دولار.

وحل في المركز الخامس فيلم "لاست كريسماس"، والذي يشارك في بطولته ماديسون إنجولدسباي و إيما تومسون وبوريس إيزاكوفيتش، محققا إيرادات بلغت 7ر6 مليون دولار.