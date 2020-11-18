التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل ممثلي باكستان

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الأربعاء، في مقره بالرياض ممثلّي جمهورية باكستان الإسلاميّة الذين انضموا مؤخراً إلى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي، ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى أربع وعشرين دولة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي ترحيبه بممثلي باكستان، منوهاً بالدور الكبير المنوط بهم في ما يخدم التحالف الإسلامي العسكري ومبادراته في محاربة الإرهاب.



جدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.