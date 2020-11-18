طرح الفنان أحمد بتشان فيديو كليب أغنيته الجديدة «فيك العبر»، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع خالد عز، والكليب من إخراج شادي قاسم.

وتقول كلمات الأغنية: «فيك العبر سايق الكبر معرفش ليه.. عن نفسي أنا هقولك خبر وأبصم عليه.. طلعت ندل ومش جدع.. مش ده إللي أنا متوقعه عملت إيه.. يا خسارة إللي بنرفعه ونعلي فيه.. في الجد بيسيبك تقع.. أنا مصدوم مش لاقي معاني.. للدرجة دي أنت أناني».

وطرح بتشان مؤخرا أغنية «سقفة كبيرة»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وذلك عبر قناة الشركة المنتجة على موقع «يوتيوب».

يذكر أن بتشان طرح مؤخرا العديد من الكليبات مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و "بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، وقبلها أغنية "لازم افهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز.