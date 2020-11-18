 إيران: مستعدون للالتزام بالاتفاق النووي شريطة رفع أميركي للعقوبات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران: مستعدون للالتزام بالاتفاق النووي شريطة رفع أميركي للعقوبات

النووي الايراني - ارشيفية
النووي الايراني - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 8:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 8:00 م
أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استعداد بلاده للالتزام بالاتفاق النووي، شريطة رفع أمريكي للعقوبات، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن أي عقوبات أمريكية جديدة في هذه المرحلة ضد إيران تعتبر مجرد حرب نفسية ضد الإيرانيين، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية.

وأضافت، أن سياسة الضغوط القصوى الأمريكية تحولت إلى سياسة الفشل الأقصى ولم تحقق أهدافها، موضحة أن الاتفاق النووي مازال قائما كاتفاق ملزم بقرار من مجلس الأمن الدولي.

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