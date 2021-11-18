مصدر روسي: 5 دول طلبت شراء درون من نوع أوريون مزودة بصواريخ موجهة

قال مصدر بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، إن بلاده تلقت خمسة طلبات من عملاء أجانب، تتعلق بشراء طائرات بدون طيار ضاربة من طراز أوريون.

وأضاف المصدر، وفقا لوكالة أنباء " نوفوستي" الروسي، اليوم الخميس، أن هذه الطلبات تتضمن تزويد هذه الطائرات بصواريخ "فيخر- م" الموجهة، موضحا أنه منذ صيف هذا العام تلقينا خمسة طلبات من دول قريبة وبعيدة بخصوص توريد طائرات بدون طيار من طراز " Orion-E " مزودة بالصواريخ المذكورة.

يُذكر أن شركة "كرونشتادت" الروسية أعلنت -في وقت سابق- أنها أنجزت الاختبارات الأرضية الخاصة بطائرات Orion-E بدون طيار، مشيرة إلى أنه خطتها تتضمن بدء اختبارات الطيران والتحليق مع إطلاق صاروخ من الطائرة.

يُشار إلى أن الصاروخ الموجه "فيخر- م" هو من تصميم مجموعة شركات "كلاشينكوف" مخصص للمروحية الهجومية من طراز "كا ــ 52" وتبلغ سرعة الصاروخ القصوى 610 أمتار في الثانية، ومدى الاستخدام 800-10000 متر، وارتفاع الاستخدام 10-4000 متر، وهذا الصاروخ يمكنه اختراق درع بسماكة 750 مم.

وتنتمي الدرون "أوريون" إلى فئة المركبات الجوية غير المأهولة الهجومية، التي تحلق على ارتفاع متوسط ​​لفترات طويلة.

ويبلغ أقصى وزن للإقلاع 1150 كلجم وسرعة التحليق 200 كيلومتر في الساعة وأقصى ارتفاع لها سبعة كيلومترات، ويمكنها البقاء في الجو فترة تصل إلى يوم واحد، وتبلغ الحمولة القصوى للطائرة 200 كيلو جرام.