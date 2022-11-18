نائبة الرئيس الأمريكي تتعهد بالتزام اقتصادي تجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ

تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، اليوم الجمعة، بمزيد من الالتزام الاقتصادي تجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



وقالت هاريس -في كلمتها أمام منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المنعقد في العاصمة التايلاندية (بانكو) نقلت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية مقتطفات منها- إن تعزيز العلاقات الاقتصادية في المنطقة والشراكة مع القطاع الخاص يمثلان أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى بعض الجهود الاقتصادية السابقة التي أطلقتها الولايات المتحدة في المنطقة مثل الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في وقت سابق من العام الجاري، بالإضافة إلى حشد مجموعة السبع 600 مليار دولار لاستثمارات البنية التحتية في الدول النامية.



وأكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة من أجل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة التدفق الحر لرأس المال، وأيضا زيادة المستوى المرتفع بالفعل للسلع والخدمات التي تتدفق بين الولايات المتحدة ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".



يشار إلى أن منتدى أبيك يضم 21 دولة وهي استراليا وبروناي وكندا وتشيلي والصين وهونج كونج وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وبيرو والفلبين وروسيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة وفيتنام.