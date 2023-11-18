المنتخب الإيطالي يفوز على مقدونيا الشمالية ويحافظ على فرصه في التأهل ليورو 2024

حافظ المنتخب الإيطالي على فرصه في التأهل لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا، عقب فوزه على ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية 5 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة للتصفيات، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب الإنجليزي على ضيفه منتخب مالطا بهدفين نظيفين.

وتقدم المنتخب الإيطالي بهدف أحرزه ماتيو دارميان في الدقيقة 17، وأضاف فيدريكو كييزا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 41 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب مقدونيا الشمالية هدفين عن طريق ياني أتاناسوف في الدقيقتين 52 و74، قبل أن يضيف المنتخب الإيطالي الهدفين الرابع والخامس عن طريق جياكومو راسبادوري في الدقيقة 81 وستيفان الشعراوي في الدقيقة الرابعة من القوت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة أمام المنتخب الأوكراني، فيما توقف رصيد منتخب مقدونيا الشمالية عند سبع نقاط في المركز الرابع.

وستكون الفرصة متاحة أمام المنتخب الإيطالي للتأهل لليورو من التصفيات في حال فوزه على مضيفه المنتخب الأوكراني في الجولة الأخيرة المقرر إقامتها الاثنين المقبل.

وفي المباراة الثانية، وعلى ملعب ويمبلي، حافظ المنتخب الإنجليزي على سجله خاليا من الهزائم وتغلب على ضيفه مالطا بهدفين نظيفين.

وسجل هدفي المنتخب الإنجليزي إنريكو بيبي، لاعب مالطا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة الثامنة، وهاري كين في الدقيقة 75.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان قد ضمن التأهل لليورو قبل انطلاق منافسات هذه الجولة، وظل منتخب مالطا بلا رصيد في قاع الترتيب.