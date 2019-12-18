افتتاح إدارة معامل كيميائية للطب الشرعي بقنا لفحص قضايا السموم والمخدرات لجنوب الصعيد

افتتح المستشار خالد عبد الوهاب محمد إسماعيل، مساعد وزير العدل لشئون قطاعى الخبراء والطب الشرعى واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، إدارة جديدة للمعامل الكيميائية للطب الشرعي بمحافظة قنا، لنظر القضايا الخاصة بالمخدرات والسموم في نطاق محافظات جنوب الصعيد أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر، وذلك استكمالا لتنفيذ خطة الدولة وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول إلى الرقمنه والتطور التكنولوجى بما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين وإنجازها فى أسرع وقت وتحقيق كافة عناصر النجاح.

وتأتي أهمية إنشاء هذه الإدارة في إحداث نقلة نوعية في معدلات إنجاز القضايا من هذا النوع، إن عدد القضايا المتداولة فى هذا النطاق الجغرافى تبلغ 4500 قضية سموم ومخدرات كل عام وجميعها كانت تنظر بمحافظة أسيوط وكانت النيابات تتكبد عناء نقل الأحراز لمسافات تتخطى 700 كيلو متر وبالتالى كان الأمر يستهلك وقتت طويلا بالإضافة إلى التكلفة العالية فى نقل وتأمين الأحراز لهذه المسافات الطويلة.

ودعمت الإدارة الجديدة بأحدث أجهزة الفحص الكيميائي للسموم والمخدرات والتي تساهم بشكل كبير في تقليص الوقت المستهلك في عمليات الفحص بنسبة تصل إلى 40%، كما تم تفعيل النظام المميكن لدورات عمل القضايا المنظورة بالإدارة بأحدث أنظمة قواعد البيانات وأجهزة الخوادم الرئيسية والحواسب الآلية المؤمنة بوسائل وأنظمة الأمن المعلوماتية.