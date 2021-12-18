محافظ البحيرة: تطوير رشيد القديمة وإنشاء مدينة جديدة لجذب السياحة

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن الرئيس السيسي وجه بإنشاء مدينة رشيد الجديدة على مساحة 3200 فدان، وستكون على غرار المدن الجديدة لتوفير حياة سياحية داخل المدينة، وتم تسليمها لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام آمنة خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن العمل ما زال مستمرا في مدينة رشيد الجديدة، وتقوم القوات المسلحة بإدارة مصنع الرمال السوداء لتحليل الرمال واستخراج 7 معادن نفيسة.

وتابع محافظ البحيرة أن الرئيس السيسي وجه أيضا بضرورة انتهاء مشروع بشائر الخير 4 خلال سنة واحدة، وهو المشروع الذي يوفر 4500 وحدة سكنية والعديد من المشروعات لخدمة منطقة رشيد، مشيرا إلى أن رشيد الجديدة ستضم فنادق وأنظمة ومناطق جذب سياحي، وسيجري تخصيص 20% من استثمارات تلك المنطقة لتطوير مدينة رشيد القديمة.

وأوضح هشام آمنة أن مدينة رشيد القديمة تشهد أيضا أعمال تطويرية متعددة وتم تطوير المتاحف واستخراج حجر رشيد، وعمل حدائق، وتطوير منطقة الكورنيش، وعمل سجل مدني وتخصيص قطعة أرض لوزارة العدل لإنشاء محكمة عليها، إضافة لإنشاء منطقة ترفيهية وميناء رشيد.