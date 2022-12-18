 الدفاع اليابانية: رصد حاملة طائرات صينية بالقرب من جنوب البلاد - بوابة الشروق
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الدفاع اليابانية: رصد حاملة طائرات صينية بالقرب من جنوب البلاد

طوكيو - أ ش أ
نشر في: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 5:58 م | آخر تحديث: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 5:58 م
قالت وزارة الدفاع اليابانية، إنه تم رصد طائرات مقاتلة ومرحيات تقلع وتهبط بصفة متكررة على حاملة طائرات تابعة للصين في المحيط الهادي بالقرب من محافظة "أوكيناوا" جنوب اليابان.

وأعرب مسئولون في وزارة الدفاع الصينية، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأحد، عن اعتقادهم بأن الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية في المنطقة.

ويعد هذا أول تأكيد لمثل تلك الأنشطة على حاملة طائرات صينية في المحيط الهادي منذ شهر مايو الماضي، كما سارعت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية بنشر طئرات مقاتلة، فيما لم تدخل الطائرات الصينية المجال الجوي الياباني.

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