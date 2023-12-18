القناة 12 الإسرائيلية: أضرار بعد سقوط صاروخ بكريات شمونة واشتباكات في خان يونس

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ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخا أطلق من جنوب لبنان سقط وسط كريات شمونة، مؤكدة أن السلطات سجلت أضرارا في الممتلكات العامة.ذ

وعادة ما يستهدف حزب الله وفصائل فلسطينية، كريات شمونة بالصواريخ، ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

وفي خان يونس، وقعت اشتباكات مسلحة وسط المدينة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف يستهدف مناطق عدة بالمدينة.

ووفقا لشهود عيان، فإن الاشتباكات وسط خان يونس يتخللها إطلاق نار كثيف وانفجارات عنيفة.