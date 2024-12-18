 أرسنال يقلب تأخره لفوز أمام كريستال بالاس ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أرسنال يقلب تأخره لفوز أمام كريستال بالاس ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

محمد عبد المحسن
نشر في: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 11:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 11:22 م

قلب أرسنال تأخره بهدف أمام ضيفه كريستال بالاس لفوز 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

تقدم كريستال بالاس عن طريق جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 4، فيما تعادل أرسنال بهدف من جابرييل جيسوس في الدقيقة 54، ثم عاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 73، وفي الدقيقة 81 وقع المهاجم البرازيلي على الثلاثية «هاتريك» بتسجيله الهدف الثالث لفريقه في مباراة اليوم، فيما سجل إدوارد نيكيتاه، لاعب أرسنال السابق، الهدف الثاني لكريستال بالاس في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز تأهل أرسنال للدور نصف النهائي، في انتظار نتائج باقي المباريات، حيث يلعب ليفربول ضد ساوثهامبتون، ونيوكاسل أمام برينتفورد مساء اليوم أيضًا، فيما يختتم الدور ربع النهائي مساء غدٍ، الخميس، بمواجهة مانشستر يونايتد أمام توتنهام.


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