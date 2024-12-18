أمريكا تعيد رجلا كينيا إلى بلاده بعد احتجازه 17 عاما بمعتقل جوانتانامو دون تهمة

أعادت الولايات المتحدة رجلا كينيا تم احتجازه 17 عاما دون تهمة في السجن الحربي الأمريكي بخليج جوانتانامو في كوبا.

ويبقى15 رجلا آخرين لم يتم توجيه اتهامات لهم من قبل، يترقبون إطلاق سراحهم بعد تبرئة ساحتهم منذ أمد طويل من ارتكاب أية مخالفات.

وأعلنت وزارة الدفاع عودة محمد عبد الملك باجابو إلى كينيا أمس الثلاثاء.

وأقامت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دابليو بوش محكمة عسكرية، وسجنا في القاعدة البحرية الأمريكية للتعامل مع مئات من المحتجزين، معظمهم مسلمون، تم الزج بهم في المعتقل من مختلف أنحاء العالم في إطار "حرب (الولايات المتحدة) على الإرهاب" التي أعقبت هجمات تنظيم القاعدة على البلاد في 11 سبتمبر 2001.

ولم يبق إلا 29 معتقلا في جوانتانامو بعد الإفراج عن الرجل الكيني. وتمت تبرئة 15 معتقلا من ارتكاب أي مخالفات، وينتظرون الآن قبول دولة أجنبية مناسبة استضافتهم.

وهناك ثلاثة آخرون يحق لهم إعادة النظر في التهم المنسوبة إليهم، بينما يقضي أربعة رجال أحكاما بالسجن وتجري محاكمة سبعة آخرين عسكريا، وبينهم أربعة متهمين بالضلوع في هجمات 11 سبتمبر.