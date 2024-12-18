نيسان وهوندا تؤكدان وجود محادثات لتعزيز التعاون الثنائي دون وجود قرار بالاندماج بينهما

أكدت شركتا صناعة السيارات اليابانيتان نيسان موتور كورب وهوندا موتور اليوم الأربعاء وجود محادثات لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي لكنهما نفتا التقارير بشأن قرارهما الاندماج.

وارتفع سعر سهم نيسان بأكثر من 22% بعد التقارير التي نقلت عن مصادر لم يتم تحديد هويتها عن احتمال اندماجها مع هوندا لتشكيل ثالث أكبر شركة سيارات في العالم.

وتم تعليق تداول سهم نيسان لفترة من الوقت قبل استئناف تداوله، بعد أن أصدرت الشركتان البيان وقولهما "نحن ندرس الاحتمالات العديدة لمستقبل التعاون لكن لم يتم الوصول إلى قرارات".

وتراجع سهم هوندا بنسبة 3ر2%.

يذكر أن تحالف نيسان مع شركة رينو الفرنسية يخضع للمراجعة. وأعلنت الشركة اليابانية مؤخرا اعتزامها شطب حوالي 9000 وظيفة، وتقليص إنتاجها العالمي بمقدار الخمس بسبب ضعف المبيعات في كل من الصين والولايات المتحدة.

ووافقت هوندا وهي ثاني أكبر منتج سيارات في اليابان ونيسان ثالث أكبر منتج سيارات في الدولة، خلال مارس/آذار الماضي على دراسة الدخول في شراكة استراتيجية لصناعة السيارات الكهربائية.

وسيساعد التعاون الثنائي الشركتين في منافسة الشركات الكبرى مثل تويوتا موتور كورب اليابانية وفولكس فاجن الألمانية.