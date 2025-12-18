الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية تتابع جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الثانية

واصلت الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، اليوم الخميس، متابعة سير أعمال انتخابات مجلس النواب 2025، بالتزامن مع فتح باب الاقتراع لليوم الثاني، من جولة الإعادة للمرحلة الثانية، التي يتنافس فيها 202 مرشحًا على 101 مقعد داخل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة.

وحرصت الغرفة المركزية، على التواصل المباشر مع مسؤولي الأمانات بالمحافظات، من خلال عقد اجتماعات عبر تقنية «زووم»، للاطلاع على حجم الإقبال أمام اللجان وتقييم معدلات المشاركة.

وأكدت الغرفة، الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة لسير التصويت، لضمان توفير مناخ ملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي، سير عملية التصويت داخل اللجان من خلال فرق الرصد الميداني، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية، والحفاظ على شفافية الإجراءات ومتابعة أي مستجدات.

وعلى صعيد أخر، دعا حزب الجبهة الوطنية، جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية والفعالة في هذا الاستحقاق البرلماني المهم، والتعبير بحرية عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، بما يعكس وعي الشعب المصرى في هذا الاستحقاق الدستورى.