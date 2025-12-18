جيش الاحتلال: سنواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل ومنع إعادة بناء وتأهيل حزب الله

هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بنى تحتية تابعة لجماعة حزب الله في مناطق مختلفة في أنحاء لبنان.

وقال جيش الاحتلال على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" إنه تم تدمير بنى تحتية للحزب ومنصات إطلاق في معسكر كان يستخدمه حزب الله لإجراء تدريبات وتأهيلات لعناصره، وتشغيل نيران مدفعية، وتخزين وسائل قتالية، على حد زعمه.

وتابع أنه "كجزء من التدريبات والتأهيلات التي أُجريت في المعسكر، خضع عناصر التنظيم لتمارين إطلاق نار وتأهيلات إضافية على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، وذلك بهدف التخطيط والتنفيذ لمسارات عمليات هجومية ضد الجيش الإسرائيلي".

وأشار البيان إلى أنه في ضربات إضافية نُفذت في مناطق مختلفة في عمق لبنان، هاجم الجيش الإسرائيلي مباني عسكرية تابعة لحزب الله، كانت تُخزن فيها وسائل قتالية، ومنها عمل عناصر الجماعة خلال الفترة الأخيرة.

وزعم جيش الاحتلال أن وجود هذه البنى التحتية ونشاط الحزب في هذه المواقع يشكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتهديدا لأمن إسرائيل.

وأكد جيش الاحتلال أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل، ومنع إعادة بناء وتأهيل حزب الله.