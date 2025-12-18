أمين مجلس الجامعات الأجنبية تتفقد فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقدت الدكتورة سلوى رشاد، أمين عام مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر المستضيفة لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الزيارة الدكتور رامي سلام رئيس مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس أمناء فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، والدكتورة هادية حمدي نائب الرئيس الأكاديمي لمؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والدكتور محمود سالم مستشار الوزير بفرع جزيرة الأمير إدوارد، ولفيف من مديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس.

واشتملت الزيارة على تفقد مباني الكليات والتي تضم قاعات وفصول دراسية ومعامل وورش تدريب ومكاتب إدارية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

واطمأنت الدكتورة سلوى رشاد على انتظام سير العملية التعليمية والتدريبية بنجاح، مؤكدة ضرورة استعداد الفرع لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026.

جدير بالذكر أن فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد يقدم مجموعة من البرامج الأكاديمية المتميزة داخل الحرم الجامعي بالعاصمة الإدارية، والتي تشمل: برنامج تصميم الهندسة المستدامة، برنامج الرياضيات وعلوم الحاسب، برنامج إدارة الأعمال، برنامج الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية "EMBA".