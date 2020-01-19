طولان: الأهلي مخيف للكل «استقبلت تأجيل مواجهته بصدر رحب»

بدا حلمي طولان المدير الفني لإنبي راضيا عن قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراته ضد الأهلي، في بطولة الدوري، والتي كان مقررا لها يوم 27 يناير المقبل.

قال طولان عبر قناة أون سبورت "كنا على استعداد لمواجهة الأهلي يوم 27، رغم أنه حقق نتائج رائعة ومخيف للكل".

وأضاف "استقبلت قرار تأجيل المباراة بصدر رحب، لأنه منحنا فرصة لالتقاط الأنفاس حتى تندمج الصفقات الجديدة معنا وتكون جاهزة بشكل جيدة وإضافة لنا في الفترة القادمة".

وبسؤاله عن حسم الأهلي للقب الدوري هذا الموسم، رد المدير الفني المخضرم "طالما هناك دور كامل و5 مباريات في الدور الأول، فلا تقاس الأمور بهذا الشكل، يتبقى نقاط عديدة أكثر مما جمعها أي فريق".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 33 نقطة من 11 انتصارا متتاليا، بينما جمع إنبي 20 نقطة من 14 مباراة، يحتل بهم المركز الثامن.