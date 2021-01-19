الإمارات: مسحة الأنف لموظفي الوزارات كل 7 أيام

ألزمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بالإمارات موظفي الحكومة الاتحادية بإجراء فحص مسحة الأنف للكشف عن الإصابة بكورونا كل 7 أيام، في حال عدم تلقيهم جرعتي اللقاح المضاد للفيروس.

وأصدرت الهيئة، اليوم الاثنين، تعميماً للوزارات والجهات الاتحادية كافة، بشأن تعديل إجراءات التصدي لجائحة «"كورونا" على مستوى الحكومة الاتحادية، على أن يتم العمل بها اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وحسب تعميم الهيئة فإن تلك الإجراءات جاءت تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات في التصدي للجائحة، والحد من تداعياتها، وحفاظاً على صحة الموظفين ضمن بيئة عمل آمنة.

وحثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية كافة ، على تشجيع وتمكين الموظفين والعاملين لديها للتوجه لأخذ لقاح "كوفيد -19".

وأعلنت الوزارة تقديم 88 ألف و743 جرعة من لقاح فيروس كورونا اليوم الاثنين، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها مليون و971 ألف و521 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 93ر19 جرعة لكل 100 شخص.

وأشارت في بيان إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 751 حالة.

وذكرت في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه تم تسجيل 3471 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 256 ألفا و732 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2990 مصابا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 228 ألفا و 364 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 142 ألف فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة من المجتمع.