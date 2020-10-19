رئيس وزراء السودان يؤكد دعمه لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة

أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص واهتمام حكومة الفترة الانتقالية بقضايا المرأة السودانية وتعزيز مشاركتها في العمل السياسي بالبلاد.

وأشاد حمدوك، لدى لقائه اليوم وفد حملة "حقنا كامل" برئاسة السكرتيرة العامة للحملة ريل معاذ، بالدور الذي ظلت تضطلع به المرأة في عملية التنمية على مر تاريخ السودان، ومساهمتها الفاعلة في إحداث التغيير خاصة خلال ثورة ديسمبر.

وقالت مقررة الحملة رندة عبيد، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول حق النساء في المشاركة السياسية خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن المكاسب النوعية التي وجدتها النساء في الفترة الانتقالية مكاسب استحقتها المرأة السودانية بنضالها خلال مجمل فترة حكم النظام البائد، وتواجدها المشهود في ثورة ديسمبر وهي استحقاقات لا تنازل عنها.